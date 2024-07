Rückzug des Saarbrücker AStA-Vorsitzenden „Die Uni wird erpressbar gemacht“

Die für die Studierenden besonders wichtigen Themen seien bei den Diskussionen auf der Strecke geblieben, meint Meyer: „Die Semesterbeiträge steigen kontinuierlich, die Schwierigkeiten bei der Studienfinanzierung nehmen nicht ab und es mangelt in erheblichem Maße an studentischem Wohnraum.“ Was Meyer nicht erwähnt: Was Letzteres anbelangt, hat Wissenschaftsminister von Weizsäcker mit dem von ihm auf den Weg gebrachten Bau eines neuen Campus-Wohnheims ein Zeichen gesetzt.