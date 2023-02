Wissensschaftspreise : Saarbrücker Professorin erhält Förderpreis für Antibiotika-Forschung

Für ihre Antibiotikaforschung ausgezeichnet: Professorin Anna Hirsch Foto: Oliver Dietze/HIPS

Saarbrücken Die Saarbrücker Medizinalchemikerin Anna Hirsch ist bereits zum zweiten Mal mit einem der prestigeträchtigen Förderpreise des Europäischen Forschungsrates (ERC) ausgezeichnet worden: Die Professorin an der Universität des Saarlandes und Wissenschaftlerin am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) erhält damit 150 000 Euro, um ihre Antibiotikaforschung näher an eine mögliche Anwendung zu bringen.

Anna Hirsch forscht zu neuen Antibiotika für die Bekämpfung resistenter Bakterien. Hirsch ist Leiterin der Abteilung Wirkstoffdesign und Optimierung am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS), Professorin für Medizinische Chemie an der Universität des Saarlandes und Wissenschaftlerin im Forschungsbereich „Neue Antibiotika“ am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF).

Im Rahmen ihres 2018 eingeworbenen ERC Starting Grants gelang es Anna Hirsch bereits, eine Reihe neuartiger Moleküle zu identifizieren, die eine bislang ungenutzte Zielstruktur in Bakterien angreifen und damit einen vielversprechenden Ausgangspunkt für die Entwicklung resistenzbrechender Antibiotika darstellen. Durch die nun eingeworbenen ERC Proof of Concept-Fördermittel erhält sie nun die Möglichkeit, ihren vielversprechendsten Wirkstoffkandidaten zu optimieren.