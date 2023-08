Sanierungsfall Mensa Droht der Uni-Mensa das Schicksal des Pingusson-Baus – und welche Rolle spielt von Weizsäcker?

Seit mehr als vier Jahren ist der Eingangsbereich der Saarbrücker Mensa in Teilen eingerüstet. Weil der Beton der Außenfassade bröckelt, musste 2019 zum Schutz vor etwaigen herabfallenden Bauteilen ein Schutz angebracht werden. Vor 25 Jahren (!) war in einem SZ-Artikel über die seinerzeit anstehende, erste Mensa-Außensanierung zu lesen: „Eine behutsame Flächensanierung, die die heutige Gestalt der Außenwände so weit wie möglich konserviert, soll es geben. Die Gerüste stehen schon.“