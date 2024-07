Lignin „Das Thema wird langsam heiß“ – Saarbrücker Forscher arbeitet am grünen Erdöl-Ersatz der Zukunft

Saarbrücken · Dr. Michael Kohlstedt forscht in Saarbrücken seit zehn Jahren an Lignin – einem Zellbaustein, der in nicht allzu ferner Zeit Erdöl ersetzen könnte. Bislang ist Lignin nur ein Abfallstoff in der Agrar-, Forst- und Papierindustrie. Es könnte bald eine entscheidende Rolle bei der grünen Transformation spielen – und das neue schwarze Gold werden, hofft Kohlstedt.

21.07.2024 , 18:17 Uhr

„Ein Baum wird nur deshalb so hoch, weil er als Stützstruktur Lignin hat.“: Michael Kohlstedt glaubt, dass Lignin ungeheures Potenzial hat, was den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft angeht. Im Thüringer Wald forstet er mit seinem Bruder, dem Musiker Martin Kohlstedt, in ökologischer Mission auf. Foto: Iris Maria Maurer

Von Christoph Schreiner