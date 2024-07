Brisanter Medienbericht 200 Studenten in Saarbrücken droht Ende ihres Uni-Instituts

Der Ausbau der Musikwissenschaften schritt voran. So habe das Institut in den 1970er-Jahren vier Professuren gezählt. Der heute noch in Saarbrücken tätige Rainer Kleinertz ist der Uni hier bereits seit 2006 bekannt. Damals wurde er auf den Lehrstuhl der Musikwissenschaft berufen. Nach internationalen Verpflichtungen ist er seit 2016 Inhaber der jetzt letzten Professur. Nun könnte nach den letzten großen Sparmaßnahmen an der Saar-Uni auch diese Stelle und damit das Institut an sich aufgegeben werden, befürchtet er nach einem SR-Bericht.