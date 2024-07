Hochschulnovelle „Es geht um vernünftige Anreize im Gesamtsystem“

Weizsäcker Gern! Nehmen wir die Exzellenz in der Lehre und den Wettbewerb um Studierende. Viele internationale Studierende orientieren sich am Times Higher Education-Hochschulranking, um Unis und Fachbereiche zu vergleichen. Aber um in diesem international führenden Ranking überhaupt vorzukommen, muss die Uni entsprechende Kennzahlen zur Verfügung stellen. Ein weiteres Beispiel: Vielerorts liegt die tatsächliche Studiendauer im Bachelor im Durchschnitt bei über zehn Semestern statt bei sechs Semestern. Die Regelstudienzeit ist dort also keineswegs die Regel, sondern die absolute Ausnahme. Die Kennzahlen zur Studienzeit könnte man für alle grundständigen Studiengänge systematisch erfassen und dann an Verbesserungen arbeiten. Das ist wichtig für die Studierenden, gerade wenn Geld während des Studiums knapp ist. Es ist auch wichtig für die Saarwirtschaft in Zeiten des Fachkräftemangels. Und es ist ohne Qualitätsabstriche machbar, wie der Vergleich mit anderen Ländern zeigt. Aber Kennzahlen sind nicht alles. Selbstverständlich geht es auch um weiche Faktoren, wie die Schaffung von attraktivem Wohnraum auf dem Campus. Auch hier ziehen Universität und Land erfolgreich an einem Strang.