Auszeichnung für Journalismus : Informatik in den Medien – Wofür das Saarland und Forscher Preise verleihen

Saarbrücken Jährlich vergibt das Saar-Wirtschaftsministerium mit dem Saarbrücker DFKI den mit 16 000 Euro dotierten Informatikpreis Journalismus. Zu den Preisträgern gehört diesmal auch ein Radio-Feature des SR.

Worum es sich bei dem Journalistenpreis handelt

In der Kategorie „Audio“ wurde das SR-Feature „Was wäre wenn: Der große Angriff – Cyberattacke auf das Saarland“ von Kerstin Gallmeyer und Uwe Jäger prämiert. Ein regionaler Energieversorger wird darin fiktives Opfer eines Cyberangriffs, so dass in ganz Saarbrücken der Strom ausfällt. „In dem Feature werden fiktive Szenen zur Lage in den Krankenhäusern auf sehr gelungene Weise mit realen Experteninterviews verknüpft“, rühmte die Jury.

Was KI kann, das kann ich auch?

In der Kategorie „Text“ wurde Reto Schneiders im Magazin „NZZ Folio“ erschienene Reportage „Wie lange braucht es uns noch?“ bedacht. Schneider analysiert die Sprachgewalt von KI und nutzt sie beim Formulieren seines Artikels. „Die KI und menschliche Kreativität verschmelzen damit unbemerkt, nur dem kritischen Betrachter stechen die Unterschiede ins Auge“, so die Jury.

Last but not least würdigt der mit 1000 Euro dotierte DFKI-Sonderpreis den Artikel „Auf digitaler Spurensuche“ von Manon Bischoff aus dem Magazin „Spektrum der Wissenschaft“. Thematisiert wird darin, wie in der digitalen Forensik Daten kombiniert werden können, um verlässliche Informationen über Kriegsverbrechen zu erhalten.