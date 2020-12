Wahl für ungültig erklärt : Studentenparlamentswahl an der Saar-Uni muss 2021 wiederholt werden

Saarbrücken Der Ältestenrat der Universität des Saarlandes hat die Wahlen zum Studierendenparlament für ungültig erklärt.

Im Detail monierte der Ältestenrat folgende Verstöße: Die Aufforderung zur Teilnahme an der Wahl sei nicht fristgerecht erfolgt. Dabei seien Mails zur Abgabe von Wahlvorschlägen nur an Organe der Studierendenschaft, nicht aber an die Studenten gesendet worden. So sei das passive Wahlrecht vieler Studierender eingeschränkt worden. Auch der Wahltermin sei nicht fristgerecht angekündigt worden. Die Briefwahlunterlagen seien zu spät, nämlich erst in der Wahlwoche versendet worden. Auch Zeit und Ort der Möglichkeit zur Stimmabgabe seien erst am Wahltag und damit nicht fristgerecht mitgeteilt worden.