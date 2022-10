Universitätsentwicklungsplan : Die Saar-Uni rüstet sich für den Gipfelsturm

Die Saar-Universität – das Foto zeigt das Präsidialgebäude auf dem Saarbrücker Campus - will in die Liga der deutschen Spitzenhochschulen aufsteigen. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Wie soll die Saar-Uni im Jahr 2030 aussehen? Antworten auf diese Frage gibt der Entwicklungsplan des Uni-Präsidiums. Darin ist ein extrem ambitioniertes Ziel definiert. Die Hochschule soll in den Kreis der deutschen Elite-Unis aufsteigen.

Die Saar-Uni will nach oben. Ganz nach oben. Ihr Ziel ist der Aufstieg in den Olymp der deutschen Spitzenforschung, wo ein handverlesener Kreis von Hochschulen zu Hause ist, die sich mit dem Titel „Exzellenz-Hochschule“ schmücken dürfen. Nur elf der 108 Universitäten in Deutschland sind derzeit in diesem elitären Zirkel vertreten. Wer dazugehören will, muss bei der sogenannten Exzellenz-Initiative siegen, dem Forschungswettbewerb der Hochschulen, der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) organisiert wird. Im kommenden Frühjahr wird die Saar-Uni Anlauf für den Gipfelsturm nehmen. So steht’s in einem 80-Seiten-Papier, das in diesen Tagen auf dem Campus für Gesprächsstoff sorgt – dem Universitätsentwicklungsplan.

In diesem Strategiepapier definiert das Präsidium abgestimmt mit Senat und Hochschulrat die Leitlinien für die weitere Universitätsentwicklung – in seiner jüngsten Fortschreibung reicht dieser Plan bis ins Jahr 2030. Der aktuelle „UEP“, wie er auf dem Campus kurz genannt wird, ist ein Papier der Superlative – im Positiven wie im Negativen. Er ist der Plan mit den höchsten jemals formulierten Ambitionen, aber auch mit den größten Fragezeichen. Denn die Saar-Uni steht vor einer ungewissen Zukunft – ihr droht als Folge des Energiepreisschocks ab Januar ein riesiges Finanzloch. Ein denkbar ungünstiges Szenario für das Zukunftsprojekt.

Info Der Weg zur Exzellenz-Uni Die Exzellenz-Strategie der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist der höchstdotierte Forschungswettbewerb Deutschlands. Bund und Länder stellen dafür über eine halbe Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung. Die Hochschulen können sich mit Forschungsprojekten der Spitzenklasse um sogenannte Exzellenzcluster bewerben, die über sieben Jahre hinweg mit einer zweistelligen Millionensumme gefördert werden. Eine Hochschule, die zwei solcher Forschungsbereiche einwirbt, kann sich für den Titel einer Exzellenz-Universität bewerben.

„Niemals zuvor haben wir eine so unsichere Situation erlebt“, räumt Uni-Präsident Manfred Schmitt ein. Die Hochschule hat erst seit wenigen Wochen Planungssicherheit fürs Jahr 2023. Doch das bedeutet lediglich: Die Probleme lassen sich erstmals genau beziffern. Durch einen neuen, auf zwölf Monate befristeten Energieliefervertrag wird sich der Preis für eine Kilowattstunde elektrischer Energie mehr als verdoppeln, erklärt Roland Rolles, Vizepräsident für Verwaltung und Wirtschaftsführung. Die jüngste Prognose geht von Gesamtenergiekosten von 23 Millionen Euro jährlich aus. Das ist nicht ganz so schlimm wie zunächst befürchtet, doch selbst bei Einsparungen von 15 Prozent bleiben Kosten von knapp 20 Millionen Euro – eine Verdoppelung im Vergleich zu heute. Natürlich werde die Uni, die gerade einen bis 2025 laufenden Globalhaushalt (rund 230 Millionen Euro jährlich) mit dem Land vereinbart hat, angesichts der unvorhersehbaren Belastung um Hilfe der Landesregierung bitten, erklärt der Uni-Präsident. „Doch die Kosten werden wir erst einmal selbst schultern müssen.“ Ein umfassendes Sparprogramm soll jetzt die Energiekosten reduzieren, an den Plänen für die Exzellenzinitiative werde aber nicht gerüttelt, sagt Manfred Schmitt. Bei ihren zwei Anträgen für sogenannte Exzellenzcluster – sie sind Grundvoraussetzung für eine Bewerbung um den Titel einer Exzellenz-Uni – habe die Hochschule außerdem „starke Rückendeckung“ des Wissenschaftsministeriums.

Zu Inhalten der Forschungsvorhaben schweigt der Uni-Präsident eisern („die Konkurrenz ist gigantisch“), gesetzt sind jedenfalls die Informatik und dazu die Lebenswissenschaften mit einem völlig neuen Projekt unter dem Arbeitstitel „Wirkstoffe 5.0“. Hier arbeiten unter anderem Pharmazie, Bioinformatik und Medizin zusammen. Mit der Informatik war die Saar-Uni in der Vergangenheit bereits mehrfach im Exzellenz-Wettbewerb erfolgreich, der Standort Saarbrücken gilt in diesem Fach weltweit als eine der ersten Adressen. Nach der aktuellen Statistik des Europäischen Forschungsrats (ERC) belegt die Uni-Informatik bei ERC-Förderprogrammen hinter dem ungleich größeren München Rang zwei in Deutschland. Eine Erfolgsgarantie ist das freilich nicht. Das hat die Saar-Uni im vergangenen Durchgang des Forschungswettbewerbs im Jahr 2018 erfahren, als sie ihren einzigen Exzellenz-Cluster in der Informatik verlor. Sie muss deshalb nun wieder von der Nulllinie in den Wettbewerb einsteigen – und sich dabei gegen die Preisträger der vergangenen Runden behaupten, die durch ihre millionenschwere DFG-Forschungsförderung einen großen Vorsprung herausgearbeitet haben.

Die Exzellenz-Initiative der Saar-Uni, so steht‘s im Entwicklungsplan, soll der Hochschule als Ganzes Anschub geben. Das allgemein formulierte Ziel lautet: In Forschung und Lehre soll die Uni bis 2030 so aufgestellt werden, „dass die einzelnen Bereiche hinsichtlich Qualität und Quantität in der Lage sind, … hochgradig wettbewerbsfähige Forschungsaktivitäten zu entwickeln und attraktive Studienangebote anzubieten“. Dabei sollen außeruniversitäre Forschungsinstitute zum gegenseitigen Nutzen stärker eingebunden werden. Mit ihnen will der Uni-Präsident eine gemeinsame Standortstrategie unter dem Titel „Saar Science Alliance“ entwickeln. Die Uni selbst könne durch den Verbund zum Beispiel bei den sogenannten Drittmitteln profitieren, der Forschungsförderung durch die großen Wissenschaftsorganisationen. Zwischen 70 und 80 Millionen Euro pro Jahr werben heute Uni-Wissenschaftler auf diesem Weg ein. Bis Ende des Jahrzehnts möchte der Uni-Präsident den Betrag auf 100 Millionen Euro steigern.

Was die Universität in den Augen der großen Forschungsorganisationen attraktiv macht, wird ihr auch aus Studentenperspektive nützen, lautet ein weiteres Kalkül. Der schlechten demografischen Entwicklung des Saarlandes zum Trotz soll die Studentenzahl der Universität bis 2030 bei rund 17 000 konstant gehalten werden. Bei der Weiterentwicklung der Studienprogramme sollten künftig auch stärker Interessen des studentischen Nachwuchses berücksichtigt werden, erklärt Tina Hellenthal-Schorr, Vizepräsidentin für Lehre und Studium. „Für Studienangebote gilt mittelfristig grundsätzlich eine Zielgröße von mindestens 20 Erstsemestern“, steht im Entwicklungsplan.