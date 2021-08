Künstliche Intelligenz in der Medizin : Mit der Virtual-Reality-Brille ans Patientenbett

Die Ausbildung von Medizinern soll bald nicht mehr nur am OP-Tisch oder bei der Krankenbett-Visite stattfinden, sondern auch am virtuellen Patienten per Virtual-Reality-Brille unter Einsatz Künstlicher Intelligenz. Foto: picture alliance / Zoonar/DAVID HERRAEZ CALZADA

Saarbrücken Angehende Ärzte müssen für ihren Beruf üben. Das ist oft schwierig am „echten“ Patienten. Saar-Uni und Saar-Kunsthochschule entwickeln deshalb gemeinsam ein „Medical Training“ an virtuellen Patienten auf der Basis von Künstlicher Intelligenz.

„Das wird ein Vorzeigeprojekt für die Medizinerausbildung in Deutschland!“, schwärmt Norbert Graf. Er ist Professor für Pädiatrie (Kinderheilkunde) an der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes und Leiter der Klinik für pädiatrische Onkologie und Hämatologie (Krebs- und Bluterkrankungen von Kindern) am Universitätsklinikum in Homburg. Graf ist für den medizinischen Input des „Medical-Training“-Projektes zuständig und hat sich dafür einige realistische Szenarien ausgedacht, die in der Medizinerausbildung immer wieder vorkommen. „Die Studenten können sich zum Beispiel mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille verschiedene Hautausschläge ansehen, sie mit einer Lupe genauer studieren. Oder sie überprüfen am virtuellen Patienten, ob er Reflexe zeigt“, nennt Graf Beispiele für die Möglichkeiten des virtuellen Trainings.

Ärzte und Ärztinnen so realitätsnah wie möglich auszubilden – das sei wegen Corona seit über einem Jahr nur noch schlecht möglich gewesen, so Graf. „Die praktische Ausbildung ist aber für Mediziner essenziell.“ Bisher lernen angehende Ärzte vor allem bei Hospitationen in Krankenhäusern, wo sie „mitlaufen“, beobachten, im Operationssaal assistieren, Notfälle kennenlernen. Manche Übungssituationen werden auch mit speziell ausgebildeten Schauspielern simuliert. „In Homburg haben wir zudem ein Simulationshospital, wo wir an Puppen üben“, sagt Graf. Das werde ebenfalls vom KI-basierten Medizin-Training profitieren.

„Denn die Programme mit echten Simulationspatienten kommen oft an physische, physiologische und auch ethische Grenzen“, sagt Michael Schmitz. „Zum Beispiel, wenn es um Fragen zu Leben und Tod geht oder bei krebskranken Kindern.“ Bei dem innovativen „Medical training“ sollen solche Situationen mit virtuellen Patienten durchgespielt werden können. Als Vorbereitung auf das „wahre“ Berufsleben.

Üben am virtuellen Patienten

Schmitz ist Informatiker und arbeitet an der Kunsthochschule Saar (HBK) an der Schnittstelle von Informatik und Design. Die entwickelt zusammen mit der Universität des Saarlandes die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Simulations- und Trainingsplattform, mit deren Hilfe angehende Mediziner lebensnahe Situationen ärztlichen Handels an virtuellen Patienten üben können. Partner sind die Universität Münster und die Fachhochschule Münster. Rund 1,2 Millionen Euro Förderung gibt es für das Forschungsprojekt von Bund und Ländern. Die Saar-Uni, beteiligt mit der Informatik, und das Deutsche Institut für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken erhalten davon den größten Batzen: knapp eine Million Euro. Die HBK bekommt 227 000 Euro.

Wie läuft die Anamnese, das Gespräch des Arztes mit einem Patienten über die Hintergründe seiner Krankheit, durch die Virtual-Reality-Brille? Ein Gespräch mit einem Avatar? Und wer entwirft das Szenario? Die Kommunikation müsse man sich ähnlich vorstellen wie mit den cloudbasierten Sprachdiensten „Siri“ oder „Alexa“, beide lernende Systeme. So würden auch bei diesem Projekt Daten gesammelt und ausgewertet. „Im Laufe der Zeit verbessert sich das System, und interaktive Gespräche mit dem Avatar, dem virtuellen Patienten, werden zunehmend möglich“, erklärt Graf.

Das Virtual-Reality-System könne allerdings keine unerwarteten Fragen beantworten. „Eine freie Unterhaltung ist daher nicht möglich“, ergänzt Schmitz. Und auch anfassen lässt sich der virtuelle Patient, den man durch die VR-Brille sieht, nicht. Wohl aber untersuchen. Das System wird so programmiert werden, dass bestimmte, eingegrenzte Szenarien mit einem Satz an Wissen und Gesprächsbausteinen die Simulation spezieller Situationen möglich machen. Es soll zum Beispiel auch im Bereich der Kinder-Onkologie und der Hämatologie eingesetzt werden.