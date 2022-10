Vorstoß von Saarbrücker Uni : Saar-Uni bündelt Alternativen zu Tierversuchen

Saarbrücken Auf ihrer neuen „3R-Plattform Saar“ informiert die Universität des Saarlandes über Alternativen zu Tierversuchen. An der Uni selbst sollen diese minimiert werden.

Medium für Wissenschaftler und Industriepartner

Auf der „3R-Plattform Saar“ wird auch auf wissenschaftliche Veröffentlichungen verwiesen, in denen die Alternativmethoden zu Tierversuchen von den lokalen Arbeitsgruppen beschrieben sind. Zudem ist aufgelistet, welche Drittmittelgeber die Projekte gefördert haben. Die Plattform soll damit auch als Informations- und Austauschmedium für interessierte WissenschaftlerInnen sowie Industriepartner dienen, die künftig Ersatzmethoden für Tierversuche in ihre eigenen Projekte integrieren möchten.

Die WissenschaftlerInnen der Universität des Saarlandes sind bestrebt, die Zahl der Tierversuche sowie die Belastung der Tiere in den einzelnen Versuchen so gering wie möglich zu halten. Bei der Planung und Durchführung von Versuchen muss das 3R-Prinzip angewendet werden. 3R steht für „replace, reduce, refine“ – was übersetzt bedeutet „vermeiden, vermindern, verbessern“. Tierversuche müssen, wann immer möglich, durch alternative Methoden, zum Beispiel durch Zell- und Gewebekulturen oder durch virtuelle Organe in Form von Computermodellen ersetzt werden (Replacement). Die Zahl der Tiere pro Experiment ist auf das absolute Minimum zu reduzieren (Reduktion). Die Durchführung der Experimente und die Haltung der Tiere müssen so optimiert sein, dass die Belastung für die Tiere so gering wie möglich ist (Refinement).