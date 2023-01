Neue Professoren an Saar-Uni : Neue Forscherköpfe in Physik, Genetik, Theologie

Saarbrücken Seit Jahresbeginn hat die Universität des Saarlandes drei neue ProfessorInnen: Hierzulande bekannt sein dürfte bislang nur Martin Vahrenhorst, der den Lehrstuhl für Bibelwissenschaften übernimmt und zuvor Schulreferent der Kirchenkreise Saar-Ost und Saar-West war.

Drei neue ProfessorInnen haben kurz vor Weihnachten ihre Ernennungsurkunden erhalten. Privatdozentin Julia Schulze-Hentrich, zurzeit Nachwuchsgruppenleiterin am Institut für Medizinische Genetik und Angewandte Genomik am Universitätsklinikum Tübingen, ist seit Jahresbeginn neue Professorin für Genetik. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf der Regulierung und Dynamik von Genaktivitäten in Reaktion auf Umwelteinflüsse. An der Saarbrücker Uni soll Schulze-Hentrich entsprechend die Epigenetik ausbauen.

Neuer Professor für Bibelwissenschaften der Fachrichtung Evangelische Theologie ist der bisherige hauptamtliche Schulreferent der Kirchenkreise Saar-Ost und Saar-West, Dr. Martin Vahrenhorst. Von 2007 bis 2015 leitete Vahrenhorst an der hebräischen Universität in Jerusalem das Studienprogramm „Studium in Israel“.

Peter P.Orth, zuletzt Associate Professor an der Iowa State University, übernimmt an der Universität des Saarlandes den Lehrstuhl für Theoretische Physik der Quanteninformation. Orth promovierte nach seinem Physikstudium in Heidelberg an der Yale University. Darauf folgten Postdoc-Aufenthalten am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und an der University of Minnesota. Er wird in Saarbrücken über Quanteninformation und -materialien forschen.