Studienberatung der Uni : Welches Studium könnte passen?: Online-Workshop

Im Hörsaal sitzen und nicht wissen: Studiert man das Richtige? Nicht wenige Studierende zweifeln, manche fangen deshalb erst gar nicht erst ein Studium an. Ihnen will die Studienberatung der Saarbrücker Uni helfen. Foto: dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Saarbrücken Wie komme ich den eigenen Fähigkeiten und Interessen auf die Spur und welches Studium kommt für mich infrage? – Ein persönlich gestalteter Orientierungsworkshop der Zentralen Studienberatung der Saarbrücker Uni hilft dabei.

„Studieren will ich eigentlich schon, aber ich weiß nicht was“ – vielen jungen Menschen geht es heute so. Die Zentrale Studienberatung der Universität des Saarlandes versucht, Abiturient*innen und Studieninteressierten bei der Wahl des passenden Studiums zu helfen. Dazu bietet sie persönlich gestaltete Online-Workshops an – die nächsten beiden finden am 19. Dezember (16-19 Uhr) sowie am 21. Dezember (16-18 Uhr) statt.