Hineinschnuppern in die Uni : Probestudium Physik: „Von Zufall, Wärme und warum die Zeit nicht rückwärts läuft“

Saarbrücken Welche Rolle spielt Zufall in der Physik? Warum läuft die Zeit immer vorwärts? Warum sind viele Vorgänge nicht umkehrbar? – Antworten auf diese Fragen sowie ihre jeweiligen mathematischen und experimentellen Grundlagen vermittelt das diesjährige Probestudium Physik in drei Vorlesungen und einem Praktikum.

Auch in diesem Wintersemester bietet der Fachbereich Physik der Universität des Saarlandes wieder ein „Probestudium Physik“ an: Es ermöglicht Schüler*Innen der gymnasialen Oberstufe, an drei Vorlesungen und einem Praktikum teilzunehmen, die jeweils samstags stattfinden. Das physikalische Thema lautet diesmal: „Von Zufall, Wärme und warum die Zeit nicht rückwärts läuft“. Start ist am 14. Januar um 10 Uhr. Interessierte können sich bis 13. Januar anmelden.

Das Probestudium will einen realistischen Einblick in das Physikstudium an der Saar-Universität geben. Die Vorlesungen finden samstags von 10 bis 12 Uhr im Großen Hörsaal der Physik statt (Gebäude C6 4; Zugang über Gebäude C6 3) – und zwar an folgenden Terminen: 14.1. (Mathematik), 21.1. (Theoretische Physik) und 28.1. (Experimentalphysik).

In einem Praktikum am 4. Februar (10 bis 15 Uhr) können die Schüler*Innen zudem unter Anleitung selbst ein physikalisches Experiment durchführen. Darüber hinaus gibt es am 11. Februar um 11 Uhr einen öffentlichen Abschlussvortrag von Professor Thomas Birner vom Meteorologischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein Vortrag zum Thema „Physik des Klimawandels“ wendet sich an ein breites Publikum.