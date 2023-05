Naturwissenschaftlicher Nachwuchs ist gefragt Musik, Wissenschaft und historische Missverständnisse – das war der Tag der offenen Tür an der Saar-Uni

Schülerinnen und Schülern das Studium an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken schmackhaft zu machen – das ist einer der Hauptgründe, den Tag der Offenen Tür zu veranstalten. Dieses Jahr kam noch hinzu, dass die Uni ihr 75-jähriges Bestehen feiert. Auf der Festwiese, in der Aula und in einzelnen Fachbereichen gab es am vergangenen Samstag zahlreiche Mitmachangebote, Experimente, Vorträge und Infostände.