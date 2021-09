Wostotschny : Russland will Arbeiten am Weltraumbahnhof 2022 beenden

Russland will Arbeiten am Weltraumbahnhof 2022 beenden

Wladimir Putin informiert sich über die Bauarbeiten an dem Weltraumbahnhof Wostotschny. Foto: Ilya Filatov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Wostotschny Die Bauarbeiten am Weltraumbahnhof rund 6000 Kilometer östlich von Moskau hatten vor elf Jahren schon mit Verzögerung begonnen. Jetzt sollen sie endlich beendet werden. Putin macht sich nun persönlich ein Bild.

Nach mehreren Korruptionsfällen und Pannen will Russland die Bauarbeiten an seinem Weltraumbahnhof Wostotschny nächstes Jahr beenden. „Im Jahr 2022 müssen wir den Bau abschließen“, sagte der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Samstag der Agentur Interfax zufolge.