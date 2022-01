Indischer Ozean : Rote Landkrabbe: Population auf Weihnachtsinsel wächst

Unzählige Rote Landkrabben klammern sich an eine Felswand an einem Strand auf der Weihnachtsinsel. Foto: Parks Australia/dpa

Sydney Es ist ein weltweit einzigartiger Paarungsmarsch: Jedes Jahr zu Beginn der Regenzeit krabbeln Millionen knallrote Landkrabben auf den Straßen der Weihnachtsinsel. Nun hat ihre Zahl stark zugelegt.

Wenn im November die Regenzeit beginnt, setzen sich in den Wäldern der Insel viele Millionen knallroter Panzerträger zu einer langen Wanderung Richtung Meer in Bewegung. Eine bestimmte Ameisenart und andere Faktoren hatten die Krabbenzahl jahrzehntelang stark dezimiert. Nun ist die Zahl der Tiere Experten zufolge aber wieder auf das Niveau der 1990er Jahre gestiegen.

Natürliche Feinde haben die Krabben eigentlich nicht, abgesehen von eben jener Ameisenart (Anoplolepis gracilipes), die in den 1990er Jahren wohl von einem Schiff aus Afrika eingeschleppt wurde. Die Insekten können mit ihrem Gift die Augen der Krabben verätzen, so dass sie erblinden und sterben. „Seit den 1990er Jahren haben sie so schätzungsweise 30 bis 80 Millionen Krabben getötet“, so Detto. Normalerweise werden Weihnachtsinsel-Krabben 15 bis 25 Jahre alt.