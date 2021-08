Deutliche Abweichungen in RKI-Daten : Sind mehr Menschen gegen Corona geimpft als gedacht?

Zahlreiche Impflinge warten in einer Schlange in den Messehallen in Hamburg auf ihre Impfung. Foto: Christian Charisius/dpa

Berlin Seit Monaten verfolgen die Deutschen die Corona-Impfquoten aufmerksam. Doch jetzt kommen zwei verschiedene RKI-Erhebungen zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen. Was hat das zu bedeuten?

Der Unterschied zum sogenannten Digitalen Impfquotenmonitoring (DIM), das dem Impfdashboard zugrundeliegt, sei besonders auffällig gewesen in der Altersgruppe der 18-59-Jährigen, geht aus einem RKI-Report zu der Befragung hervor. „In Bezug auf die Impfquoten zu vollständig Geimpften lag hingegen kein wesentlicher Unterschied vor“, betonen die Autoren. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, sagte am Mittwoch auf Anfrage, die Ergebnisse seien kein Grund, die Impfquoten generell in Zweifel zu ziehen. „Wir unterschätzen womöglich die Zahl der Erstgeimpften etwas, aber wir sprechen hier über wenige Prozentpunkte.“

Die Autoren weisen darauf hin, dass bei der Interpretation der Ergebnisse beider Quellen eine „gewisse Unsicherheit“ zu berücksichtigen sei. An der jüngsten Covimo-Erhebung nahmen rund 1000 Menschen teil, Ziel ist es, Erkenntnisse zu Impfbereitschaft und -akzeptanz zu erhalten. In den fünf früheren Runden lagen die Impfquoten beider Quellen „auf einem vergleichbaren Niveau“, wie es hieß.

Die RKI-Autoren diskutieren weitere denkbare Einflussfaktoren: etwa potenzielle Verzerrungen in der Befragung, die zu einer Überschätzung der Quote führen könnten. So sei etwa anzunehmen, dass Menschen, die Impfungen befürworten, eher mitmachen als Verweigerer. Auch Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse hätten nicht an den Interviews teilnehmen können. Für beide Aspekte geben die Autoren aber zu bedenken, dass dann auch bei den vollständig Geimpften eine größere Abweichung zwischen den Quellen hätte auftreten müssen.