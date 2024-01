Gesundheit RKI: Grippefälle nehmen zu - alle Altersgruppen betroffen

Die Grippewelle in Deutschland wächst weiter an und betrifft mittlerweile alle Altersgruppen. Das berichtet das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht zu akuten Atemwegserkrankungen. Im Bericht zuvor hatte es noch geheißen, an dem Virus erkrankten bisher vor allem Schulkinder und junge Erwachsene.