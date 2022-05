Krankheiten : RKI: 21 Fälle von Affenpocken in Deutschland gemeldet

Berlin Die Zahl der gemeldete Fälle von Affenpocken in Deutschland steigt. Viele Verläufe sind milde, aber es kann auch zu Komplikationen kommen.

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind in den vergangenen Tagen weitere Fälle von Affenpocken in Deutschland gemeldet worden. Es gab die Zahl der Betroffenen auf seiner Webseite am Montag mit 21 an.