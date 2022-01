„James Webb“ : Riesiger Spiegel von Weltraumteleskop ausgefahren

Washington Das neue Teleskop „James Webb“ soll aus dem All heraus wichtige Bilder für die Forschung liefern. Ein wichtiges Manöver ist nun offenbar geglückt.

Heute sei einer weiterer „Meilenstein“ erreicht worden, sagte Nasa-Chef Bill Nelson am Samstag. Mit dem gemeinsam von Weltraumbehörden in Europa, den USA und Kanada gebauten Teleskop sollen die ältesten Galaxien des Weltalls erkundet werden.

Das Teleskop war am 25. Dezember an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraum-Bahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet. Das Teleskop soll 1,5 Millionen Kilometer weit in den Weltraum fliegen und für diese Strecke etwa vier Wochen benötigen.