Reinhard Karger war zufällig in New York : Augenzeuge blickt auf Anschläge des 11. Septembers zurück

Reinhard Karger war zufällig in New York

Saarbrücken Die Universität des Saarlandes veranstaltet eine Podiumsdiskussion zu den gesellschaftlichen, militärischen und kulturellen Folgen des 11. Septembers 2001. Die Diskussion mit dem Augenzeugen Reinhard Karger findet am 9. September in der Modernen Galerie im Saarlandmuseum statt. Anlass ist der 20. Jahrestag der Terroranschläge.

In einem interdisziplinären Forschungs- und Ausstellungsprojekt beschäftigt sich die Universität des Saarlandes mit den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 und ihren weitreichenden gesellschaftlichen, militärischen und kulturellen Folgen. Seien es die Wirkung der Anschläge als globales Medienereignis, die sozio-politischen Paradigmenwechsel der „post-9/11“-Ära oder die patriotisch geprägte Erinnerungskultur in den USA.

Zu verschiedenen Ausstellungen findet am Donnerstag, 9. September, um 18.30 Uhr im Vortragssaal der Modernen Galerie im Saarlandmuseum eine Podiumsdiskussion statt. Auf dem Podium und mit dem Publikum diskutieren Astrid M. Fellner, Professorin für nordamerikanische Literatur und Kultur an der Universität des Saarlandes (UdS), Bruno von Lutz, Geschäftsführender Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts Saarland (DAI), und Reinhard Karger, Augenzeugenfotograf und Unternehmenssprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI).

Karger war an diesem Tag zufällig in New York und dokumentierte die Ereignisse aus seiner Sicht. Seine Fotos werden in der Ausstellung „9/11: Vom Ereignis zum Gedächtnis“ gezeigt. Die Ausstellung ist noch bis Dienstag, 14. September, im Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek (SULB) zu sehen und montags bis freitags von 10 bis 21 Uhr geöffnet.