Summer School an Saar-Uni : Rechtsinformatiker diskutieren über aktuelle Fragen zu Internet und IT-Sicherheit

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Summer School und Professor Georg Borges (linke Mitte, im dunkelblauen Polo), der geschäftsführende Direktor des Instituts für Rechtsinformatik. Foto: Benjamin Rannenberg

Saarbrücken Wie können Daten in der Cloud sicherer gemacht werden, wie Künstliche Intelligenz reguliert? Diese und andere aktuelle Fragen diskutieren 19 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt in der Summer School am Institut für Rechtsinformatik an der Saar-Uni.

Während die Digitalisierung immer mehr Einzug hält in der Industrie 4.0, im zukünftigen Straßenverkehr mit selbstfahrenden Fahrzeugen oder dem automatischen Stromtanken, gehen Wissenschaftler des Instituts für Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes den IT-rechtlichen Fragestellungen auf den Grund. Zudem suchen die Rechtsinformatiker nach technischen Lösungen für Rechtsfragen, etwa wie unsere Daten in der Cloud sicherer gemacht werden können.

All das sind hochkomplexe Themen, die vertieft und in der Breite diskutiert werden wollen. Ein geeignetes Forum dafür bietet die Summer School „IT Law and Legal Informatics“ des Instituts der Rechtsinformatik. Bis Freitag, 19. August, bringen sich hier 19 junge Wissenschaftler, unter anderem aus Südafrika, Ägypten, Georgien, Hongkong und den Niederlanden in Sachen IT-Recht auf den aktuellsten Stand und präsentieren ihre Forschungsergebnisse. Wegen Problemen bei der Visa-Beschaffung mussten allerdings fünf absagen, teilte Professor Georg Borges, geschäftsführender Direktor des Instituts für Rechtsinformatik mit.

Der aus den Niederlanden angereiste Janno Rook trägt sich mit dem Gedanken, an der Uni des Saarlandes IT-Recht und Rechtsinformatik zu studieren. „Ich glaube, das ist ein Bereich, der immer wichtiger in der Zukunft wird", meint der Master-Absolvent für Internationale politische Wirtschaft an der Universität Groningen. Warum nimmt er an der Summer School teil? Der 23-Jährige erhofft sich tiefere Einblicke zu erhalten, „wie wir als Gesellschaft mit der Digitalisierung umgehen“. Ein anderes Ziel verfolgt Doktorandin Nazreen Ismail, die im Rahmen eines Kooperationsabkommens zwischen der Universität Johannesburg und der Saar-Uni ihren Doktortitel anstrebt. Die 34-Jährige sagt, dass ihr die Summer School dabei helfe, sich als Forscherin zu verbessern und ihr Impulse für die Doktorarbeit gebe. Auf die Aspekte Datenschutz und Cloud Computing bezogen, arbeitet sie an einer vergleichenden Analyse zwischen dem südafrikanischen Recht und dem der EU.

Eingeladen wurden zur Summer School, die sich in erster Linie an Absolventen richtet, acht Hochschulprofessoren aus Wirtschaftsinformatik und Informatik, Rechtswissenschaft, Politik und Philosophie – darunter Professor Ken Satho vom Tokioter National Institute of Informatics und Professor Randy Goebel von der kanadischen University of Alberta. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese renommierten Top-Forscher gewinnen konnten“, sagt Borges. Nie zuvor sei die Summer School so hochkarätig besetzt gewesen. Anders als viele Summer Schools richte sich die der Rechtsinformatik nicht an „Anfänger zum Hineinschnuppern“. Vielmehr setze man für die hochkarätig besetzten Diskussionen entsprechende Expertise voraus.

