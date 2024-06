Wissenschaft Raubbau an der Natur? Studie widerlegt These zur Osterinsel

Die vulkanische Insel, auch Rapa Nui genannt, ist verhältnismäßig trocken und die Küsten fallen steil ab, was sowohl Landwirtschaft als auch Fischerei erheblich erschwert. Als zentral gilt vielen Forschenden die Nutzung ausgeklügelter Steingärten. Die Menschen verteilten zum einen faustgroße Steine direkt auf der Erde. Außerdem zerbrachen sie in einem aufwendigen Verfahren Steine und arbeiteten diese in den Boden ein. Zusätzlich wurden große Steine zum Schutz aufgestellt. In den Zwischenräumen pflanzten sie zahlreiche Süßkartoffel-Varianten, einst die Hauptnahrungsquelle auf der Insel.