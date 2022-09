Saarlandweiter Wettbewerb mit 52 Schulen : RoboNight in St. Ingbert: „Es war eine Punktlandung und es hat richtig gekribbelt“

Etwa 200 Gäste sahen während der RoboNight in St. Ingbert starke Leistungen von jungen Programmierern. Foto: Heiko Lehmann

St. Ingbert Am Wochenende ist in St. Ingbert das Finale der 18. RoboNight über die Bühne gegangen. Bei dem saarlandweiten Wettbewerb der HTW Saar können Kinder und Jugendliche zeigen, was sie in punkto Konstruktion und Programmierung von Lego-Robotern drauf haben. Nach Meinung der Jury zeigten alle Teams herausragende Leistungen.

Kleine Lego-Roboter fahren entlang einer schwarzen Linie, legen Hebel um oder verladen kleine Batterien. Manche fahren im Kreis oder knallen gegen ein Hindernis und andere wiederum lösen die Aufgaben perfekt. Von etwa 200 Gästen gab es für die Auftritte großen Applaus. „Ich bin immer wieder beeindruckt, von den jungen Menschen, die großes Talent und Motivation zeigen, um die Roboter perfekt zu programmieren. Es ist nicht einfach, da alle Aufgaben Variablen wie den Lichteinfall oder Oberflächenreibung haben, die viele Dinge beeinflussen können“, sagt Professor Martina Lehser, der Leiterin des Embedded Robotics Lab (EmRoLab) der HTW Saar.

Lehser und ihr Team der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes haben am vergangenen Samstag in den Räumen des Unternehmens abat in St. Ingbert das Finale der 18. RoboNight ausgerichtet. Ein saarlandweiter Wettbewerb, bei dem Kinder und Jugendliche der Klassenstufen sechs bis elf in Teams von zwei bis vier Schüler ihr Können in Bezug auf die Konstruktion und Programmierung von Lego-Robotern unter Beweis stellten. 52 Schulen sind mit ihren Arbeitsgemeinschaften für die RoboNight registriert. Nur zehn schaffen es ins Finale. Dort gibt es an drei Tischen drei Aufgaben für die Roboter zu bewältigen. An Tisch eins die Montage von Elektrobatterien, an Tisch zwei die Nutzung der Batterien und an Tisch drei die Demontage und das Recycling. Jürgen Barke, der saarländische Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie übernahm die Schirmherrschaft für die RoboNight und war am Samstag in St. Ingbert auch vor Ort. „Ich finde es faszinierend, wie die jungen Menschen diese Aufgaben lösen. Ich habe früher selber mit Lego gespielt, aber mir fehlte beim Häuserbau am Ende immer ein Ziegel für das Dach. Was wir hier präsentiert bekommen, zeigt, dass wir im Saarland große Talente in der Informatik haben“, so Barke.

Um 9 Uhr am Samstagmorgen bekamen die zehn Teams die Aufgaben gestellt. Danach war Zeit bis 16.30 Uhr, um die Roboter zu bauen und zu programmieren. „Es war wahnsinnig spannend und hat Spaß gemacht. Wir haben um 16 Uhr noch einen Fehler in unserer Programmierung gefunden und mussten den ausbessern. Es war eine Punktlandung und es hat richtig gekribbelt“, sagte der 14-jährige Felix, der gemeinsam mit den gleichaltrigen Emil und Dennis ein Team vom Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken bildete. Sie wurden am Ende Vierte. Gewinner der 18. RoboNight wurde das Team MKS Robotics Gemüsesuppe von der Maximilian-Kolbe-Schule in Neunkirchen. Als Preis gab es den begehrten RoboNight-Pokal für die Schule und drei Lego-Spike-Prime für die ganze Klasse. Zweiter wurde das Team MKS Robotics Original ebenfalls von der Maximilian-Kolbe-Schule in Neunkirchen. Auf dem dritten Platz landete das Team Total Error vom Warndt-Gymnasium in Völklingen.