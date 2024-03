Geschlechterparität an Saarbrücker Uni Der lange Weg in Richtung Gleichstellung

Ein Beispiel: Obwohl 70 Prozent der Homburger Medizinstudenten Frauen sind, liegt die Professorinnenquote, ähnlich wie im Bund, dort später nur bei 18 Prozent. Unterboten wird dies, was den Anteil der Lehrstuhlinhaberinnen anbelangt, noch mit mageren 17 Prozent in der Rechtswissenschaftlichen und der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät. Nicht viel besser sieht es in der Fakultät für Mathematik und Informatik aus (19 Prozent). Einzig in der Philosophischen Fakultät herrscht mit 41 Prozent ansatzweise Parität. Mit weitem Abstand rangieren die Human- und Wirtschaftswissenschaften mit 21 Prozent auf Platz zwei.