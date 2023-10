Raumfahrt Probe von Asteroid Bennu: Spuren von Wasser und Kohlenstoff

Die Probe war in einer Kapsel im September von der Nasa-Sonde „Osiris-Rex“ über der Wüste des US-Bundesstaats Utah abgeworfen worden. Von dort wurde die Kapsel dann in Nasa-Labore im US-Bundesstaat Texas gebracht - wo sich nun rund 200 Wissenschaftler mit 60 verschiedenen Untersuchungsmethoden an dem Material zu schaffen machen. Vor rund drei Jahren hatte „Osiris-Rex“ die Probe von dem Himmelskörper mit einem komplizierten Manöver eingesammelt.