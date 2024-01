Raumfahrt Private Mission zur Internationalen Raumstation gestartet

Vier Europäer sind mit der dritten privaten Mission zur Internationalen Raumstation gestartet. Der in Spanien geborene frühere Nasa-Astronaut Michael López-Alegría, der Italiener Walter Villadei, der Schwede Marcus Wandt und der Türke Alper Gezeravci hoben vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida an Bord eines „Crew Dragon“ des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ab. Mit Gezeravci fliegt erstmals ein türkischer Staatsbürger ins All.