Eduard-Martin-Preis : Die besten Doktorarbeiten der Saar-Uni werden ausgezeichnet

Saarbrücken Die Universitätsgesellschaft des Saarlandes zeichnet am Mittwoch in einer virtuellen Preisverleihung die zwölf besten Doktorarbeiten des Jahres aus allen Fachbereichen mit dem Eduard-Martin-Preis aus.

Preisträger in diesem Jahr sind Konstantin Herrmann und Jana-Rebecca Rehse aus den Empirischen Human- und Wirtschaftswissenschaften. Aus der Medizinischen Fakultät werden Marie-Christine Klein und Wenying Xian geehrt. Aus der Fakultät für Mathematik und Informatik werden Martin Bromberger und Hazem Torfah ausgezeichnet. Aus der naturwissenschaftlich-technischen Fakultät sind Dominik Britz, Alexis Darras und Oliver Gross Preisträger. In der Philosophischen Fakultät werden die Arbeiten von Philipp Höhn und Corinna Luptowitz prämiert und in der rechtswissenschaftlichen Fakultät wird Desirée Chantale Schmitt ausgezeichnet.

Wer am 14. Oktober ab 18 Uhr bei der virtuellen Preisverleihung dabei sein will, kann sich per E-Mail an

gradus@uni-saarland.de anmelden.