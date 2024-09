Gesundheit Prävention: Krebshilfe fordert täglich Sport an Schulen

Deutsche Krebshilfeorganisationen fordern eine Stunde unbenoteten Schulsport pro Tag - und verweisen auf die vorbeugende Wirkung regelmäßiger Bewegung auch gegen Krebs. „Die Freude an Bewegung ist uns eigentlich in die Wiege gelegt“, sagte Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. „Doch viele Kinder verlernen aus verschiedenen Gründen den Spaß an körperlicher Aktivität und wachsen zu Bewegungsmuffeln heran.“