„Wutbürger“ und „Empörungs-(Un-)Kultur“ Wie prägen Emotionen die Politik und die Wähler? An der Uni Saarbrücken werden Antworten gesucht

Wie sehr werden Gefühlslagen über den Ausgang der Europawahl entscheiden? Es ist ein alter Hut: Wer im Wahlkampf überzeugend Gefühle adressiert, steigert seine Aussichten. Wut, Angst oder Enttäuschung: Emotionale, „aus dem Bauch“ getroffene Wahlentscheidungen nehmen zu. Extremistische Parteien wie die AfD (und ähnliche Rechtsparteien in Europa) profitieren davon. Zumal in unsicheren Zeiten: sicherheitspolitisch, ökonomisch, ökologisch und im Hinblick auf die populistische Unterwanderung von Demokratien. Andererseits: In Krisenzeiten ist nichts wichtiger als Vertrauen, eine Domäne etablierter Parteien.