Himmelsphänomene Polarlichter auch noch 2024 - Sonnenaktivität vor Maximum

Sie sind rot, grün, manchmal auch gelb oder lila. Das Erscheinen am Nachthimmel verzaubert Schaulustige. In unseren Breiten sind sie normalerweise eher selten zu sehen. Doch in diesem Jahr erschienen sie auch über Deutschland am Nachthimmel: Polarlichter. Ihr Ausgangspunkt liegt rund 150 Millionen Kilometer entfernt.