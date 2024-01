Saarbrücker HTW Projekt Profilschärfung: Leonhards HTW-Pläne

Saarbrücken · Im Januar hat die zweite Amtszeit von Dieter Leonhard als Präsident der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) begonnen. Ein wesentliches Ziel Leonhards scheint in greifbare Nähe zu rücken: ein Promotionsrecht für die HTW. Was hieße dies für seine Hochschule und was hat der 64-Jährige sich sonst noch bis Ende 2027 vorgenommen?

14.01.2024 , 08:00 Uhr

Dieter Leonhard, Professor für Umwelttechnik und seit 2019 Präsident der HTW, in seinem Büro im 9. Stock des HTW-Hochhauses. Foto: Iris Maria Maurer

Von Christoph Schreiner

Unabhängigkeit, sagt Dieter Leonhard, sei ihm immer äußerst wichtig gewesen. Verbiegen wollte er sich demnach nie, an seinem Amt kleben auch nicht. Gerade hat seine zweite Amtszeit als Präsident der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) begonnen. Dabei hätte er Ende 2023 auch in Ruhestand gehen können. Der Subtext dazu lautet also: Ich hätte es nicht nötig gehabt.