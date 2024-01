Vorträge Frankreichzentrum lädt zu Vortrag über Aufklärungszeit ein

Welches Verständnis vom Menschen hatten die Enzyklopädien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts? Welches Wissen über die Anatomie bestand zu Zeiten der Aufklärung? Die Directrice d’Etudes am Centre de Recherches Historiques an der École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris, Prof. Silvia Sebastiani, geht dem am 19. Januar (14 Uhr) in einem Vortrag im Rahmen der französischsprachigen Reihe des Frankreichzentrums der Uni nach (Geb. C5 3, Raum 0.23). Die Encyclopaedia britannica wird als Untersuchungsgrundlage für diese Forschung dienen.