Kenia : Paläanthropologe Richard Leakey mit 77 Jahren gestorben

Kapstadt Auf ihn gehen umfangreiche Fossilienfunde zurück, die für die Erforschung der menschlichen Evolution bedeutend waren. Doch Richard Leakeys Engagement blieb nicht auf die Wissenschaft beschränkt.

Der Tod Leakeys am Sonntag erfülle ihn mit tiefer Trauer, hieß es in einer Mitteilung des Präsidenten. In seinen zahlreichen Funktionen habe Leakey Kenia „hervorragende Dienste geleistet“. Eine Todesursache war zunächst nicht bekannt.