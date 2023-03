Naturschutz : Ozean-Konferenz: EU erhöht Ausgaben

Panama-Stadt Bei der Konferenz „Our Ocean“ in Panama wollen unter anderem Vertreter von Regierungen und Organisationen Kompromisse mehr Schutz der Ozeane erzielen. Mehr Geld gibt es aus Brüssel.

Die EU will ihre Ausgaben für die Weltmeere 2023 auf 816,5 Millionen Euro erhöhen. Das kündigte die EU-Kommission bei einer Konferenz zum Schutz der Ozeane in Panama an. „Die Ozeane sind Teil dessen, was wir sind, und wir sind gemeinsam für sie verantwortlich“, sagte der EU-Kommissar für Umwelt und Ozeane, Virginijus Sinkevičius.