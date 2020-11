Black Friday : Online-Startschuss ins Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel

Berlin An Rabatttagen wie dem Black Friday beginnen viele Verbraucher mit dem Geschenkekauf. Die Corona-Pandemie hat auch hier ihre Spuren hinterlassen.

In den USA werden die Weihnachtseinkäufe mit dem sogenannten Schwarzen Freitag, dem Black Friday, eingeleitet. Der Tag nach dem Thanksgiving-Fest ist bei den Amerikanern für eine Rabattschlacht der Einzelhändler reserviert – vor allem im Internet. Auch hierzulande ist der Rabatt-Tag mittlerweile angekommen und heizt den durch die Krise angefachten Online-Handel noch weiter an.

Am Freitag ist es in Deutschland wieder soweit. Viele Online-Händler locken bereits jetzt mit Schnäppchen. Laut einer Umfrage des Sicherheitsunternehmens Kaspersky wollen 60 Prozent der deutschen Verbraucher den Großteil ihrer Weihnachtsgeschäfte online erledigen. 41 Prozent haben vor, Geschenke rund um die Rabatttage zu kaufen. Neben dem Black Friday lockt am darauffolgenden Montag auch der sogenannte Cyber Monday mit Sparpreisen.

Dass in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie laut Institut für Handelsforschung in Köln mehr als die Hälfte der Deutschen die Innenstädte meiden wollen, habe Einfluss auf das kommende Weihnachtsgeschäft und den Handel. 79 Prozent der deutschen Internetnutzer sorgen sich laut einer Bitkom-Umfrage darum, ob der regionale Einzelhandel das Krisen-Jahr wirtschaftlich übersteht. Zwei Drittel erklärten, ihn unterstützen zu wollen, es fehle aber an Online-Angeboten der Läden. 75 Prozent sagten, der stationäre Handel könne mit den günstigen Online-Preisen nicht mithalten. Trotz der Besorgnis um den Einzelhandel hat in der Krise jeder Dritte mehr online eingekauft, 13 Prozent sogar deutlich mehr. 84 Prozent der Befragten gaben an, auch nach der Pandemie ihre Einkäufe weiterhin im Internet zu erledigen.