Coronavirus-Variante : Omikron in England nun dominant - 60 Prozent aller Fälle

Dicht an Dicht: Passanten auf der Regent Street in London. Foto: Matt Dunham/AP/dpa

London Es war nur eine Frage der Zeit: Omikron, die neue Coronavirus-Variante, hat im Vereinigten Königreich die Mutante Delta verdrängt. Allein gestern wurden 10.059 neue Omikron-Fälle gemeldet.

