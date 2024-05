Krankheit Oft fließen Tränen: Zöliakie bei Kindern

In die Schul-Mensa kann er nicht mitgehen. Denn: Das Klebereiweiß Gluten steckt in Getreidearten wie Weizen, Hafer, Gerste, Dinkel oder Roggen - und ist versteckt auch in ganz vielen Lebensmitteln und Gerichten enthalten. Und schon kleinste Mengen sind unverträglich. Tückisch. Wenn ihr Sohn Freunde besucht, auf Klassenfahrt geht oder zu Geburtstagen eingeladen ist, geben sie ihm glutenfreies Essen mit, erzählen seine Eltern Valentina und Robert. Sie haben sich von einer Ernährungsberaterin schulen lassen, daheim alles umgestellt.