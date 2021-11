Experiment von Materialwissenschaftler Frank Mücklich : „Wir werden lernen, wie sich Bakterien im All verhalten“

Saarbrücken Materialwissenschaftler Frank Mücklich von der Saar-Uni sollte eigentlich als Ehrengast in Cape Canaveral den Start von ESA-Astronaut Matthias Maurer zur ISS erleben. Die Verschiebungen des Starts verhinderten das. Dennoch war der Abstecher zur Nasa für Mücklich sehr lehrreich – nicht nur aufgrund seines Experiments mit Forschungsproben, die nun im All sind.

Den Start von Esa-Astronaut Matthias Maurer ins All, seines ersten Diplomanden, hat Frank Mücklich doch nicht vor Ort miterleben können. Der Professor an der Saar-Uni sollte als Ehrengast beim Start der Weltraumrakete in Cape Canaveral dabei sein. Aber aufgrund der zweimaligen Verschiebung des Starts musste Mücklich vorher wieder aus Cape Canaveral abreisen. Dennoch ist die Freude groß: „Ich freue mich enorm für ihn“, sagt Mücklich, Materialwissenschaftler und Professor für Funktionswerkstoffe.

Lesen Sie auch Astronauten erreichen ihr Ziel : Nach perfektem Start am Donnerstag: Matthias Maurer schwebt in die Raumstation ISS

Den Aufenthalt in Cape Canaveral und die Gespräche mit den Astronauten sowie Nasa-Experten fand er sehr lehrreich: „Ich habe extrem viel gelernt. Alle komplexen Einzelsysteme eines derart riesigen Gesamtsystems müssen gleichzeitig und sicher funktionieren.“ Das sei extrem eindrucksvoll, zumal an vielen Stellen gleichzeitig an die Grenze von Werkstoffen und Systemen gegangen werde.

Für Mücklich sind die Vorgänge auf der ISS aber auch aus einem anderen Grund interessant. Hunderte Proben seines Teams sollen im All untersucht werden. Ziel der Forscher ist, neuartige, mit Laserinterferenz strukturierte Oberflächen zu entwickeln, die verhindern, dass sich auf ihnen Krankheitskeime ansiedeln und vermehren. Denn solche Biofilme können im All zum Risiko werden, da sie nicht, wie auf der Erde, einfach abgewischt werden können. „Unsere Experimente mit den strukturierten Oberflächen haben auf der Erde funktioniert. Aber im All kann sich das aufgrund der fehlenden Gravitation ganz anders verhalten, auch weil Bakterien im All eine dickere Membran entwickeln“, sagt Mücklich, der auf die ersten Ergebnisse gespannt ist. „Wir werden von den Proben lernen, wie sich Bakterien im All verhalten und mit dem Oberflächenverhalten auf der Erde optimal umzugehen.“

In mehreren Forschungsprojekten forschen Mücklich und sein Team an neuen, antimikrobiellen Oberflächen. Bereits 2019 hatten sie gemeinsam mit der US-Weltraumbehörde Nasa und dem MIT in Boston mehrere Probenserien laserstrukturierter Materialoberflächen zur ISS geschickt. Für die nun im All befindlichen Proben arbeitet Mücklich mit der europäischen Weltraumagentur Esa und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR zusammen.