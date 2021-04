Studie : Nur kleiner Teil weltweiter Lebensräume ökologisch intakt

Cambridge Wissenschaftler sind der Frage nachgegangen, wie hoch der Anteil ökologisch unberührter Landflächen mit inakter Tierwelt ist? Das Ergebnis ist ernüchternd.

Nur wenige Lebensräume auf der Welt sind nach Ansicht eines internationalen Wissenschaftlerteams in ihrer Artenvielfalt noch intakt. Der Anteil ökologisch unberührter Landflächen mit inakter Tierwelt liegt bei gerade mal 2,9 Prozent, berichten die Forscher im Fachjournal „Frontiers in Forests and Global Change“.