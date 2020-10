Saarbrücken Noch bis 31. Oktober können sich Schülerinnen ab der neunten Klasse für das Mentoring-Programm Mento Mint an der Saar-Uni bewerben. Es seien noch Plätze frei, teilt die Saar-Uni mit.

Die Hochschule will Mädchen und junge Frauen ermutigen ein Studium in den sogenannten MINT-Fächern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – aufzunehmen. Ein Jahr lang können die Teilnehmerinnen ein Studienfach ihrer Wahl kennenlernen. Studierende aus höheren Semestern besuchen gemeinsam mit ihnen Veranstaltungen und geben Einblicke in ihren Uni-Alltag. Bei Gruppentreffen können sich die Schülerinnen über ihre Erfahrungen austauschen.