Neues Zulassungsverfahren : Bessere Chancen auf ein Medizinstudium ohne Abitur

Gütersloh Durch eine Änderung im Zulassungsverfahren hat sich die Situation für Bewerber mit beruflicher Qualifikation verbessert.

Bislang wurden laut der Stiftung für Hochschulzulassung, die das zentrale Vergabeverfahren leitet, 20 Prozent der Studienplätze in den medizinischen Fächern nach der Abiturnote vergeben. In 15 der 16 Bundesländer hatte im vergangenen Wintersemester dabei nur eine Chance, wer einen Schnitt von 1,0 hat. Die Quote der so vergebenen Studienplätze wurde in dem neuen Verfahren auf 30 Prozent erhöht. Allerdings werden über eine neu eingeführte Eignungsquote seit Anfang des Jahres zehn Prozent der Studienplätze ausschließlich nach schulnotenunabhängigen Kriterien vergeben. Dabei können Bewerber mit praktischer Erfahrung laut CHE punkten. Zudem gelte für Studieninteressierte, dass die Note des Abschlusszeugnisses die Abiturnote ersetzt.