Europaforschung Saarbrücker Uni richtet „Nachwuchskolleg Europa“ ein

In einem neuen interdisziplinären Nachwuchskolleg „Europa“ werden an der Universität des Saarlandes künftig Promovierende und Postdocs im Bereich Europaforschung ausgebildet. Es ist im Kontext der derzeit ausgebauten Saarbrücker Europaforschung zu sehen, die neben Informatik und NanoBioMed zu einer der drei Exzellenzsäulen der Saarbrücker Uni avancieren soll. Das Kolleg startet im ersten Jahrgang mit drei festen Promovierenden und drei Postdocs in den Geistes-, Kultur-, Rechts- und Sozialwissenschaften.