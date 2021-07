Raumfahrt : Neues Labor an Raumstation ISS angekommen

Baikonur Am Donnerstag ist das russische Forschungsmodul „Nauka“ nach acht Tagen Flug an der Internationalen Raumstation angedockt. Dabei gab es einen ungeplanten Zwischenfall.

Die Triebwerke des Moduls seien „versehentlich und unerwartet“ angefeuert worden und hätten die ISS um 45 Grad aus ihrer regulären Flugbahn verschoben, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa per Twitter mit. Durch einen Notfalleinsatz habe die ISS aber wieder in ihre reguläre Flugbahn zurückgebracht werden können. Die Besatzung sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen und die ISS und alle Systeme an Bord funktionierten normal.