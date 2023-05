Hochschul-Ranking Licht und Schatten im neuen CHE-Ranking

Was die Universität des Saarlandes anbelangt, so schlägt sich die dortige BWL im universitären Bundesvergleich mehr als achtbar. Sowohl was Studienorganisation, Lehrangebot und die Betreuung durch die Lehrenden anbelangt, erteilen die BWL-Studenten der UdS überdurchschnittliche Zensuren. Allerdings nahmen anders als an der htw nur gut zehn Prozent der BWL-Studierenden an der Erhebung teil, was ihre Aussagekraft begrenzt.