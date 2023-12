IT-Sicherheit Saarbrücker Uni forscht zur IT-Sicherheit von Wohnquartieren

Saarbrücken · Kameras haben im Blick, was zuhause passiert; Licht, Heizung und Rollläden sind intelligent geschaltet; der Saugroboter kennt jeden Winkel daheim und die Waschmaschine startet per App: In unseren vier Wänden wird es zusehends smarter. Eine neue Dimension bekommt das intelligente Wohnen in Gebäudekomplexen, in denen viele Wohnungen zusammen vernetzt werden. Ein neues Forschungsprojekt an der Saarbrücker Uni untersucht nun Fragen der IT-Sicherheit in solchen Wohnquartieren.

Dr. Frederik Möllers ist stellvertretender Geschäftsführer des Zentrums für Recht und Digitalisierung (ZRD Saar) der Universität des Saarlandes. Foto: Karin Distler/ZRD Saar/Karin Distler