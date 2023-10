Gendermedizin Gebündelte Forschungsaktivitäten zur Gendermedizin

Auf ihrer wissenschaftlichen „road map“ ist das Mitte September begründete „Centrum für geschlechtsspezifische Biologie und Medizin“ (CGBM) ein wichtiger Meilenstein. Am Horizont aber warten perspektivisch bereits weitere und noch größere. Als die Zell- und Entwicklungsbiologin Prof. Sandra Iden und der Neurowissenschaftler Prof. Frank Kirchhoff im Januar dieses Jahres am Homburger Uni-Campus zu einem Netzwerksymposium zur Biologie geschlechtssensibler Erkrankungen einluden, verstand sich dies bereits als ein deutliches Signal, einschlägige Forschungsaktivitäten in Sachen Gendermedizin künftig in Homburg zu bündeln.