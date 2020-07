Kritik an der Umsetzung : Neuer Ärger wegen Corona-Hilfen für Studierende

Kritik an der Umsetzung

Studierende, die aufgrund der Corona-Krise in eine finanzielle Notlage geraten sind, können seit Juni beim jeweiligen Studentenwerk eine Überbrückungshilfe des Bundes beantragen. Foto: dpa-tmn/Sebastian Kahnert

Dresden/Saarbrücken Der Bund hat jungen Menschen in der Krise Unterstützung zugesagt. Für deren Umsetzung hagelt es erneut Kritik.

Zu wenig und zu spät, so lautete das Fazit vieler Studierendenvertreter zu den Bundes-Überbrückungshilfen, noch bevor der erste Euro Ende Juni nach monatelanger Wartezeit endlich geflossen war (wir haben berichtet). Jetzt kommt noch „dilettantisch“ als Attribut hinzu. So haben die Vertreter mehrerer Bundesländer die technische Umsetzung bezeichnet und scharf kritisiert, dass die Hilfen nur schleppend bei den Bedürftigen ankämen.

Die für die Auszahlung der Überbrückungshilfe entwickelte Software und die Vorgaben des Bundesbildungsministeriums stellten für Studierende in Not nahezu unüberwindbare Hürden dar, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Vertretungen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. „Die Antragstellung zur Überbrückungshilfe gleicht einem Glücksspiel.“ „Inakzeptable Fehler des Systems führen zu fälschlicherweise abgelehnten Anträgen“, erklärte Lukas Eichinger aus Sachsen. Erst nach Intervention der Betroffenen würden diese Fehler erkannt und erneut geprüft. Unklar bleibe dabei, wie viele Studierende sich dadurch fälschlicherweise ihrem Schicksal ergeben hätten und den Anspruch auf Hilfe abschrieben.