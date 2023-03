Archäologie : Neue Kammer in der Cheops-Pyramide von Gizeh nachgewiesen

Kairo/München Bereits seit Jahren hatten Messungen auf einen verborgenen Hohlraum hingewiesen. Nun bestätigen Forscher die Existenz einer erstaunlich großen Kammer.

„Entdeckung eines Hohlraums etwas Besonderes“

Einen Hohlraum in einer Pyramide zu entdecken, sei schon etwas Besonderes - umso mehr in dieser Größe, sagte Christian Große vom Lehrstuhl für Zerstörungsfreie Prüfung an der TUM laut Mitteilung. Die Münchner sind seit 2019 an dem internationalen Forscherteam namens ScanPyramids beteiligt, das seit 2015 ägyptische Pyramiden mit unterschiedlichen Mitteln und Technologien untersucht.